محمية الملك سلمان تنضم لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تسجيلها على قاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية كأول محمية ملكية سعودية يتم تسجيلها على هذا الموقع العالمي والمصدر الرسمي لبيانات الأراضي المحمية لدى الجهات الحكومية والمنظمات العالمية.

ويشكل ذلك الاعتراف العالمي خطوة مهمة في طريق انضمام المحمية للقائمة الخضراء للمحميات العالمية التي تدار بكفاءة وفاعلية لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث أعلنت هيئة تطوير المحمية التزامها بالانضمام للقائمة الخضراء لدى الاتحاد في شهر أكتوبر هذا العام خلال الندوة التي نظمتها المحمية لمدة يومين في الرياض بعنوان «المحميات الطبيعية، أسس ومعايير دولية» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة الجهات الحكومية؛ بهدف تحقيق أهداف المحمية في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي.

ويعد موقع بروتكتد بلانت المصدر الرسمي والموثوق لبيانات الأراضي المحمية عالميا بالإضافة إلى توفير آليات تخطيط الأعمال والحفظ البيئي في المحميات الطبيعية عالميا. كذلك يوفر الموقع الأساس للرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو الأهداف البيئية الدولية مثل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2030.

محمية الملك سلمان







تعد المحمية الأكبر في الشرق الأوسط.



مساحتها تصل لنحو 130 ألف كلم 2.







الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية



تشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو



منطقة جبة تعود لـ8 قرون قبل الميلاد



تمتد بين أربع مناطق إدارية وهي: