شكرا لقرائتكم خبر مبنى سابك الجبيل..بيئة عمل محفزة بوسائل راحة ذات مستوى عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكس التصميم المعماري لمبنى (سابك) الجبيل مكانة الشركة، ويعد مصدر إلهام للجميع من خلال طرازه المتميز وتوفيره للطاقة. وتعزز مساحات الأنشطة التعاونية في المبنى عنصر المشاركة بين الموظفين، فيما تخلق وسائل الراحة ذات المستوى العالمي بيئة عمل محفزة ومرنة توفر الكفاءة التنظيمية المثلى. ويجسد تصميم المبنى التزام الشركة بالتنمية المستدامة، وقد حصل على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، والتي تتبنى الاستدامة عبر فئاتها. ويجسد تصميم المبنى التزام الشركة بالتنمية المستدامة، وقد حصل على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، والتي تتبنى الاستدامة عبر فئاتها. وتهدف فكرة المبنى إلى تقديم مجمع مكاتب يتميز بمرونة التصميم ويدعم مراحل نمو الشركة من خلال دمج مرونة التصميم مع اعتبارات النمو المستقبلي داخل الإدارات، وتوفير مرونة الإشغال. واستحدثت أنظمة مصممة لتوفير الطاقة وتوليد طاقة متجددة وتقليل استهلاك المياه. الإنجازات على مستوى البيئة والصحة والسلامة والأمن:





29 مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة تراكمية



معدل الحوادث



المتعلقة بالصحة



والسلامة (لم يحدد بعد)



إجراءات إزالة التحديات:



المراجعات والمعاينات 3K



توظيف أفضل التقنيات 9



أفضل الممارسات 23



التدريب وتعزيز الوعي 4K



التحديات - ثقافة عمال الإنشاءات





إن ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن لدى العمال تتطلب إشرافا وتدريبا عن كثب.



- العمل على ارتفاعات عالية



الأعمال الحيوية – بما في ذلك الهياكل الفولاذية، والتركيبات الزجاجية، والواجهات – التي تنطوي على مخاطر كبيرة.



- مواطن العمل المشتركة مع الهيئة الملكية



التنسيق بين مقاولي الهيئة الملكية ومقاولي (سابك).





أعمال الرفع 215 ألفا عدد عمليات الرفع



أعمال اللحام 13ألف كلم



تصارح العمل 680ألف تصريح



العمل على ارتفاعات عالية 8ملايين ساعة عمل دون إصابة مقعدة



مقاولون من الباطن 270 مقاولا من الباطن

- العمل على ارتفاعات عالية- مواطن العمل المشتركة مع الهيئة الملكية أساسيات التصميم:



(جوانب التميز التشغيلي)



استغلال المساحات



ترابط المساحات



مرونة التوسع



التفاعل بين الموظفين



بيئة عمل مستدامة



تقارب الإدارات



أعجوبة هندسية:



جسر هيكلي بطول 60 مترا



مساحات واسعة دون أعمدة



دعامات مع حماية كاثودية



نوافذ زجاجية مقاومة للانفجار



تظليل الواجهة الخارجية



نظام إضاءة تفاعلي

مشاركة المعرفة خارجيا:



الهيئة الملكية - الاستراتيجية



أرامكو السعودية - التكامل الإنشائي



برنامج تدريبي(أرامكو)- الجانب الفني



مشرعات - التحديات

الأنظمة والأصول:



38 ألفا أنظمة السلامة



65 ألفا أنظمة الكهرباء



155 ألفا إدارة أنظمة المبنى



9 آلاف تقنية المعلومات



34ألفا الأنظمة الميكانيكية



23ألفا أنظمة الأمن



321ألفا إجمالي أصول أنظمة المبنى



تطوير الأعمال المحلية: 5 %الاعمال الميكانيكية والكهربائية



172 مليون مشتريات داخل المملكة



263 مليون خدمات ومقاولة من الباطن



%31 الأعمال المدنية وأعمال التشطيب



140 مليون مشتريات داخل المملكة



419 مليون خدمات ومقاولة من الباطن



%12 الركائز والأساسات



127 مليون مشتريات داخل المملكة



79 مليون خدمات ومقاولة من الباطن



%9 الهياكل المعدنية



148 مليون خدمات ومقاولة من الباطن



الموقع والمساحة: تبلغ مساحة الأرض المخصصة لمبنى (سابك) ومركز البيانات العالمي في الجبيل 66,381 م2 (مساحة البناء 254,000 م2)، وتقع في مكان رئيس قريب من الخليج ويمكن الوصول إليه من جميع الاتجاهات الأربعة. لمحة عن مكونات المشروع: ساحة انتظار السيارات: • إجمالي الطاقة الاستيعابية 2,435 سيارة. • إمكانية التوسع لثلاثة أدوار. مركز رياضي: • متاح للموظفين والموظفات. • صالة اللياقة البدنية. • ملعب سكواش. • صالة يوجا. قاعة المحاضرات: • سعة إجمالية 1,037 شخصا. • شاشة عرض حديثة بمساحة 27م ×5م• نقاء الشاشة 16 K مسجد غازي القصيبي: • مساحة تتسع لـ 1000 مصل • 5 مآذن بعدد أركان الإسلام الخمسة. • 1,516 مقعدا مساحات التعلم الإجمالية. التعلم والتطوير: • 664 مقعدا في فصول الدراسة. • 444 مقعدا في غرف التعلم متعددة الاستخدام. • 336 مقعدا في مساحات التعلم المرنة. • 64 مقعدا في غرف المناقشات. مركز بيانات عالمي: • 3 غرفة بيانات – وفق معايير (Tier II 22.7 ساعة/سنويا). • 1 غرفة بيانات – وفق معايير (Tier IV 26 دقيقة/سنويا). • شهادة UTI المتخصصة في جودة مراكز المعلومات. • شهادة Leed الذهبية للمباني الصديقة للبيئة. مبنى البرج والملحق: • يتسع لـ 3,684 موظفا. • 111 غرفة اجتماعات (بسعة 1,200 مقعدا). • 112 غرفة أنشطة تعاونية. • 96 غرفة عمل عازلة للصوت. • 58 مصعدا. تقليل انبعاثات الكربون: فض 613,1 طنا من انبعاثات الكربون - مواصفات أسمنت المشروع استخدام 5 %من أبخرة السيليكا الدقيقة في الاسمنت خفض 3,053 طنا من انبعاثات الكربون - إعادة تدوير حديد التسليح في المشروع استخدام قضبان حديد التسليح المعاد تدويرها (شركة حديد بنسبة 25%) خفض 882 طنا من انبعاثات الكربون - اتفاقيات إعادة التدوير ضمن المشروع التخلص من نفايات حديد التسليح - التخلص من النحاس والألمنيوم خفض 720 طنا من انبعاثات الكربون - عادة استخدام نفايات المشروع حديد التسليح - نفايات الخرسانة - مواد الحفر خفض 5,324 طنا من انبعاثات الكربون - إنجازات الاستدامة أنظمة مصممة لتوفير الطاقة وتوليد طاقة متجددة وتقليل استهلاك المياه خفض 05 طنا من انبعاثات الكربون - الالتزام البيئي ضمن المشروع استخدام مركبات عضوية غير متطايرة - إعادة تدوير مخلفات البناء التكلفة الإجمالية لجمع ثاني أكسيد الكربون - 18 مليون ريال الخفض الكلي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - 11,642 طنا تعزيز الاستدامة: 0.75 ميغا فولت أمبير



(985 ألف ريال/ سنة)



التحكم في إضاءة المبنى



مستشعر الإضاءة والتحكم في التعتيم - الضوء أثناء النهار: جدار ستائري وضوء طبيعي



2.25 ميغا فولت أمبير



(2.956 مليون ريال / سنة)



تصميم موفر للطاقة



هندسة الواجهات والمباني - التحكم المتغير بحجم الهواء



190 م3 / يوم



(305,249 ريال / سنة)



تحسين إعادة تدوير المياه



إعادة تدوير مياه الصرف الصحي - خزان وصنبور تدفق مزدوج - مساحات خضراء منخفضة استهلاك المياه



1.20 ميغا فولت أمبير



(1.6 مليون ريال/ سنة)



الطاقة المتجددة في المبنى



تقنية توربينات الرياح - ألواح الطاقة الشمسية - شحن السيارات الكهربائية



- مقر (سابك) الرئيس بالرياض 105 وات/م2 - مقر (سابك) الرئيس بالرياض 105 وات/م2 - مبنى (سابك) الجبيل 77 وات/م2 - نسبة التوفير 27%

كانت هذه تفاصيل خبر مبنى سابك الجبيل..بيئة عمل محفزة بوسائل راحة ذات مستوى عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.