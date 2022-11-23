115 بلاغا يوميا لمفقودين وعالقين

شهدت ثلاثة الأسابيع الأولى لشهر نوفمبر الجاري ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في عدد بلاغات المركبات العالقة برمال الصحارى والوحول والأودية، وكذلك المفقودين، مع تواصل الحالة المطرية على عدد من المناطق.

وتلقت عمليات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الـ 21 يوما الماضية 2408 بلاغا من مختلف مناطق المملكة بمعدل 115 بلاغا في اليوم الواحد.

وأكد مصدر مسؤول بالفريق أن الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنت مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار المتفرقة على عدد من المناطق، إذ سجل الأسبوع الأول من الشهر 695 بلاغا، والأسبوع الذي تلاه ارتفع العدد إلى 831 بلاغا، بينما شهد الأسبوع الأخير 882 بلاغا، مشيرا إلى أن أكبر عدد بلاغات سجل خلال يوم واحد بلغ 245 بلاغا، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.

وباشرت فرق إنجاد للبحث والإنقاذ جميع البلاغات وقدمت لأصحابها الخدمات اللازمة من قبل الأعضاء الذين ينتشرون بمعظم مناطق المملكة، مزودين بالمعدات والمركبات والأدوات اللازمة في مثل هذه الأمور، وطالب المصدر كل من يرتاد الصحارى والبراري والشعاب بقصد التنزه والمكشات والرحلات البرية، وممارسة هواية التطعيس أخذ الحذر واتباع الإرشادات والتذود بكل ما يمكن التزود به من أدوات إرشادية وطعام وشراب كاف، فضلا عن الخرائط وأجهزة الاتصال في حال تعرضهم لأي أمر طارئ.

بلاغات المركبات العالقة

2408 بلاغا

معدل البلاغات في اليوم الواحد

115 بلاغا

أكبر عدد بلاغات خلال يوم واحد 245

المفقودون

6

مفقود 1 متوفى

5 مفقودين بصحة جيدة

المفقودون بالمناطق

الباحة - 1

القصيم - 1

الزلفي - 1

تبوك - 2

الأفلاج - 1