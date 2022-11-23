انخفاض إنتاج اللقاحات الفيروسية

انخفض إنتاج اللقاحات الفيروسية والبكتيرية العام الماضي إلى 84.642.600 مليون لقاح، مقارنة بعام 2020، الذي بلغ 105.870.200 ملايين لقاح، فيما بلغ إجمالي إنتاج اللقاحات الفيروسية 18.332.600 مليون جرعة، واللقاحات البكتيرية 66.310 مليون جرعة.

وكشفت وزارة البيئة والزراعة والمياه، إجراء 6 اختبارات العام الماضي، والتي بلغت 297.831 ألف اختبار، وبلغ عدد الفسوحات 702 فسح، وتصدرت الاختبارات بالمختبرات التشخيصية بـ186.362 ألف اختبار، وحلت الاختبارات بالإرساليات الحيوانية ثانيا بـ74.825 ألف اختبار، والاختبارات بالإرساليات النباتية ثالثا بـ18.578 ألف اختبار، والاختبارات بمختبر الجودة رابعا بـ17.066 ألف اختبار، والاختبارات بمختبر الجينوم خامسا بـ1000 اختبار، فيما شملت فحوصات أمراض حملة التقصي الشامل صفر اختبارات العام الماضي.

وبلغ إجمالي المنشآت البيطرية الخاصة والحكومية 1127 منها 948 خاصة، و179 وحدة بيطرية حكومية، واستحوذت الصيدليات على النصيب الأكبر بـ818 صيدلية، وعدد العيادات التخصصية ثانيا بـ113 عيادة، والعيادات المتنقلة عيادة واحدة، و5 مراكز إيواء، ومستشفيين اثنيين، ومركزي عناية بالصقور، و7 مراكز تلقيح صناعي.

وتصدرت الرياض إجمالي البيطريات بـ237، ومكة المكرمة ثانيا بـ174، والشرقية ثالثا بـ166، والقصيم رابعا بـ89، وعسير خامسا بـ77.