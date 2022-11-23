تحسين جودة حياة الأسر الوقفية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله أمس في مقر المحافظة، توقيع اتفاقية بين «صندوق تمكين الأسرة الوقفي» التابع لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، يمثلها مدير الجمعية محمد آل رضي، والهيئة العامة للأوقاف يمثلها عبدالرحمن العقيل نائب المحافظ، ومنصة إحسان يمثلها الرئيس التنفيذي إبراهيم الحسيني. وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي لأمير منطقة مكة المكرمة رعايته الحفل ولمحافظ جدة دعمه لهذه الاتفاقية، التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر.

من جانبه أبرز نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، جهود الهيئة في رحلة الاستدامة للقطاع غير الربحي والوقفي من خلال تأسيس صناديق استثمارية وقفية، ومنتجات مالية معاصرة وتفعيل المساهمة الوقفية.

إثر ذلك اطلع محافظ جدة على عرض مرئي عن الصندوق وأبرز مستهدفاته، كتحقيق الاستدامة المالية لموارد الجمعية، وتنمية رأس المال الوقفي لتحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة من مبادرات وخدمات الجمعية، حيث ترتكز مصارف الصندوق على الدعم التنموي لبرامج تمكين الأسرة بالجمعية، إضافة إلى الدعم الرعوي للأسر الأشد حاجة.

مصارف الصندوق:

