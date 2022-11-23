تحسين جودة حياة الأسر الوقفية بجدة

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من جانبه أبرز نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، جهود الهيئة في رحلة الاستدامة للقطاع غير الربحي والوقفي من خلال تأسيس صناديق استثمارية وقفية، ومنتجات مالية معاصرة وتفعيل المساهمة الوقفية.إثر ذلك اطلع محافظ جدة على عرض مرئي عن الصندوق وأبرز مستهدفاته، كتحقيق الاستدامة المالية لموارد الجمعية، وتنمية رأس المال الوقفي لتحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة من مبادرات وخدمات الجمعية، حيث ترتكز مصارف الصندوق على الدعم التنموي لبرامج تمكين الأسرة بالجمعية، إضافة إلى الدعم الرعوي للأسر الأشد حاجة.
مصارف الصندوق:
- ترتكز على الدعم التنموي لبرامج تمكين الأسرة.
- الدعم الرعوي للأسر الأشد حاجة.
- دعم المصاريف التشغيلية لاستدامة أعمال الجمعية.
- تحقيق الاستفادة لـ1000 أسرة سنويا عبر الدعم.
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