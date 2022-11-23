شكرا لقرائتكم خبر دعم المواهب المحلية بقطاع الطهي في 4 مسارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع ورفع مستوى إسهامه في الناتج المحلي، وقعت هيئة فنون الطهي مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية؛ للتعاون في دعم المواهب المحلية والسعي لتنميتها وتطويرها في مجال فنون الطهي بالمملكة محليا ودوليا، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثل الهيئة الرئيس التنفيذي، ميادة بدر، في حين مثل المدينة رئيسها التنفيذي ديفيد هنري.

وتغطي المذكرة مسارات عدة، أولها مسار «التعليم والتدريب» عبر دعم عملية التعليم والتدريب، وإقامة البرامج والمبادرات لتطوير فنون الطهي بالمدينة، والتفاهم على دعم تطوير وتشغيل مبادرات تعليمية وتدريبية في هذا المجال من خلال إقامة مشاريع في المدينة، ومن أهمها أكاديمية فنون الطهي، إلى جانب برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.

وفي مسار «ريادة الأعمال» تتضمن المذكرة عمل المدينة على تسهيل الإمكانات اللازمة للهيئة لاحتضان ودعم رواد الأعمال في مجال فنون الطهي بالمدينة، ودعم تطوير وتشغيل برامج حاضنة ومسرعة الأعمال الخاصة بفنون الطهي ضمن المركز الإبداعي الخاص بالمدينة، وبحث إمكانية أن يقوم الطرفان بتطوير وتشغيل مختبر الطهي، ومركز الابتكار الغذائي في المركز الإبداعي. وفي مسار «الاستشارات» فستشارك هيئة فنون الطهي بتقديم الإرشادات والتوصيات لدعم تطوير منظومة قطاع الطهي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والتي ستعمل على التنسيق حيالها مع مؤسسة المدينة الخيرية والشركات التابعة لها، وتقديم الاستشارات.

المسارات الأربعة

