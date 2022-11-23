مخالفات رعي متون توقف 6 أشخاص

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وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين ومقيما من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 87 متنا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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