الأمطار تتواصل على 4 مناطق

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج.
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