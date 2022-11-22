الأمطار تتواصل على 4 مناطق

تواصل هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة وامتدت إلى مكة المكرمة، وكذلك الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج.