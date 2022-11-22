شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن غدًا عن إجازة رسمية فى المملكة إحتفالًا بالفوز على الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدًا الأربعاء سيكون بمثابة إجازة رسمية لكل العاملين والعاملات فى قطاعات الدولة المختلفة، يأتى ذلك بالتزامن مع فوز الاخضر السعودي على الأرجنتين فى كأس العالم 1/2، فى حدث لم يتكرر من قبل خلال 4 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين.

ويعد إنتصار المنتخب السعودي مختلفًا على الأرجنتين، حيث أنه جاء فى مباراة رسمية بأكبر حدث رياضي فى العالم وهو المونديال، كما أنه جاء بعد صعوبات كبيرة من تأخر فى النتيجة بشوط اللقاء الأول، إلى إحراز هدفين متتاليين فى شوط اللقاء الثاني، إضافة إلى إصابة قائد الصقور سليمان الفرج.



سالم الدوسري يسخر من ميسي!

سخر النجم السعودي سالم الدوسري من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز للأخضر السعودي فى أولى مباريات مونديال قطر الحالي، حيث نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه مع رونالدو، بعدما أزال صورة ميسي فى الإعلان الذي سبق مباريات كأس العالم.



الشهري والدوسري يقهران الأرجنتين

وجاءت إنطلاقة المنتخب السعودي فى الشوط الثاني خيالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، بعد أن تمكن الأخضر السعودي من تسجيل هدفين فى أقل من خمس دقائق، حيث قص صالح الشهري شريط الأهداف للسعودية فى المونديال معلنًا عن هدف التعادل، قبل أن يمنح سالم الدوسري الأسبقية وهدف الفوز لمنتخب بلاده.