شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يتدخل لعلاج الشهراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تدخل ولي العهد السعودي، من أجل سفر ياسر الشهراني لاعب الأخضر، إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج.

وأكدت التقارير، أن ولي العهد السعودي، أمر بسفر اللاعب ياسر الشهراني بطائرة خاصة إلى المانيا للعلاج، بعد إصابته بكسر في الفك وعظام الوجه.

وتعرض الشهراني للإصابة خلال مواجهة بلاده ضد المنتخب الأرجنتيني، بكسر في الفك وعظام الوجه ولم يستطع استكمال اللقاء، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتمكن الأخضر السعودي بقيادة رينارد، من تحقيق فوز تاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب لوسيل لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في كأس العالم.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.

ويلعب المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجوارهم بولندا والمكسيك، حيث احتل المنتخب السعودي الصدارة برصيد 3 نقاط.