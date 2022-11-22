شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الدوسري يسخر من ميسي بعد هزيمة الأرجنتين بكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر النجم السعودي سالم الدوسري من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز للأخضر السعودي فى أولى مباريات مونديال قطر الحالي، حيث نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه مع رونالدو، بعدما أزال صورة ميسي فى الإعلان الذي سبق مباريات كأس العالم.

ورفع فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين من الروح لدي اللاعبين وثقتهم فى أنفسهم خلال مشوار البطولة، حيث أصبح لاعبى الصقور متحمسون للمباراة القادمة ويرون أن تلك المباراة تمثل لهم دفعة معنوية كبيرة فى المباريات القادمة، وتحقيق إنجازًا عربيًا فريدًا فى المونديال وعدم التوقف عند هذا الحد.



الشهري والدوسري يقهران الأرجنتين

وجاءت إنطلاقة المنتخب السعودي فى الشوط الثاني خيالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، بعد أن تمكن الأخضر السعودي من تسجيل هدفين فى أقل من خمس دقائق، حيث قص صالح الشهري شريط الأهداف للسعودية فى المونديال معلنًا عن هدف التعادل، قبل أن يمنح سالم الدوسري الأسبقية لمنتخب بلاده.



موعد مباراة السعودية وبولندا القادمة

ومن المقرى أن يلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب البولندي يوم ااسبت القادم، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.