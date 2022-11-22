شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يسخر من ميسي بعد قهره على ملعب لوسيل بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، بعد مواجهة الفريقين في كأس العالم.

وقاد رينارد الأخضر السعودي، لفوز تاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب لوسيل لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بمونديال قطر 2022.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.

رينارد يتفاعل مع الجماهير

وشارك رينارد ستوري من أحد المتابعين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو على طاولة شطرنج ضد ميسي، في الترويج الذي قدمه الأخير مع كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

ويلعب المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجوارهم بولندا والمكسيك، حيث احتل المنتخب السعودي الصدارة برصيد 3 نقاط.