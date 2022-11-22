تأجيل اختبارات الأربعاء في جميع مراحل التعليم إلى الأسبوع الأول من الفصل الثاني

بمناسبة فوز المنتخب.. الملك يوجه بأن يكون غدا الأربعاء يوم إجازة للجميع وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ربيع الثاني 1444 هـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ

أجهزة رصد وصافرات إنذار لتهيئة السدود استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلياتها ومواردها البشرية لتطبيق خططها الموسمية عند الأمطار، من خلال تهيئة الأودية والسدود... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 28 ربيع الثاني 1444 هـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ

14 فعلا موجها للطفل يستوجب المساءلة الجزائية عدت النيابة العامة 14 فعلاً، يستوجب المساءلة الجزائية، متى كان موجهاً للطفل، مؤكدةَ بأن الطفل يحظى برعاية سامية وضمانات جزائية... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 28 ربيع الثاني 1444 هـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ

الخروج بعد الاختبارات يشغل إدارات المدارس بعثت إدارات المدارس رسائل توعية لأولياء الأمور بالحرص على أبنائهم عقب أداء الامتحان، ومتابعتهم عقب الخروج من المدرسة والعودة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

هدر ينذر بالسقوط تواصل الهدر للمياه وعاد يظهر من جديد بمنطقة نجران، وتحديدا بقرية الحضن عندما اشتكى أحد المواطنين من تسرب وهدر مستمر من تحت جدار... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

البيئة من حولنا بالمدينة نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة «البيئة من حولنا» لتعزيز مفهوم البيئة... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بالميزان أطلق أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي مبادرة (بالميزان)، والتي تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 27 ربيع الثاني 1444 هـ 27 ربيع الثاني 1444 هـ

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