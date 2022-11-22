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بمناسبة فوز المنتخب.. الملك يوجه بأن يكون غدا الأربعاء يوم إجازة للجميع
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن...
أجهزة رصد وصافرات إنذار لتهيئة السدود
استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلياتها ومواردها البشرية لتطبيق خططها الموسمية عند الأمطار، من خلال تهيئة الأودية والسدود...
14 فعلا موجها للطفل يستوجب المساءلة الجزائية
عدت النيابة العامة 14 فعلاً، يستوجب المساءلة الجزائية، متى كان موجهاً للطفل، مؤكدةَ بأن الطفل يحظى برعاية سامية وضمانات جزائية...
الخروج بعد الاختبارات يشغل إدارات المدارس
بعثت إدارات المدارس رسائل توعية لأولياء الأمور بالحرص على أبنائهم عقب أداء الامتحان، ومتابعتهم عقب الخروج من المدرسة والعودة...
هدر ينذر بالسقوط
تواصل الهدر للمياه وعاد يظهر من جديد بمنطقة نجران، وتحديدا بقرية الحضن عندما اشتكى أحد المواطنين من تسرب وهدر مستمر من تحت جدار...
البيئة من حولنا بالمدينة
نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة «البيئة من حولنا» لتعزيز مفهوم البيئة...
أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بالميزان
أطلق أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي مبادرة (بالميزان)، والتي تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة...
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل اختبارات الأربعاء في جميع مراحل التعليم إلى الأسبوع الأول من الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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