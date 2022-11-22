اخبار السعوديه

بمناسبة فوز المنتخب.. الملك يوجه بأن يكون غدا الأربعاء يوم إجازة للجميع

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تأجيل اختبارات الأربعاء في جميع مراحل التعليم إلى الأسبوع الأول من الفصل الثاني

كشفت وزارة التعليم أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم أن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع...

ea8256b2ad.jpg الرياض : دوت الخليج
00a81a95b9.jpg28 ربيع الثاني 1444 هـ

أجهزة رصد وصافرات إنذار لتهيئة السدود

استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلياتها ومواردها البشرية لتطبيق خططها الموسمية عند الأمطار، من خلال تهيئة الأودية والسدود...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png28 ربيع الثاني 1444 هـ

14 فعلا موجها للطفل يستوجب المساءلة الجزائية

عدت النيابة العامة 14 فعلاً، يستوجب المساءلة الجزائية، متى كان موجهاً للطفل، مؤكدةَ بأن الطفل يحظى برعاية سامية وضمانات جزائية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png28 ربيع الثاني 1444 هـ

الخروج بعد الاختبارات يشغل إدارات المدارس

بعثت إدارات المدارس رسائل توعية لأولياء الأمور بالحرص على أبنائهم عقب أداء الامتحان، ومتابعتهم عقب الخروج من المدرسة والعودة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1444 هـ

هدر ينذر بالسقوط

تواصل الهدر للمياه وعاد يظهر من جديد بمنطقة نجران، وتحديدا بقرية الحضن عندما اشتكى أحد المواطنين من تسرب وهدر مستمر من تحت جدار...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1444 هـ

البيئة من حولنا بالمدينة

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة مبادرة «البيئة من حولنا» لتعزيز مفهوم البيئة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1444 هـ

أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بالميزان

أطلق أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي مبادرة (بالميزان)، والتي تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الثاني 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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