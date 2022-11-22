شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يشيد بأداء السعودية ويوجه رسالة للجماهير العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الأسطورة ياسر القحطاني نجم المنتخب السعودي سابقًا، على مباراة منتخبه أمام نظيره منتخب الأرجنتين بقيادة عدد من نجوم كرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وتعرض المنتخب الأرجنتيني لهزيمة قاتلة في الجولة الأولى من السعودية وذلك بهدفين مقابل هدف وحيد.

تصريحات القحطاني على فوز السعودية وخسارة الأرجنتين في كأس العالم

ووفقًا لما قاله ياسر القحطاني خلال تصريحات أدلى بها إلى "بي إن سبورتس": "أقدم التهنئة للقيادة السعودية الرشيدة، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل".

وأكمل: "كما أقدم التهنئة لأبطال المنتخب السعودي على هذا الفوز، اللاعبون يستحقون الإشادة على الجهد المبذول".

وواصل: "هذه أفضل مباراة في تاريخ المنتخب السعودي والكرة السعودية، الأخضر صنع الحدث أمام المرشح الأول لحصد مونديال 2022 وبوجود ميسي أفضل لاعب في العالم".

أما عن هدف التأخر ومواصلة السعي للفوز أوضح: "بعد التأخر بهدف والاستمرار في القتال ثم تسجيل ثنائية وكسب الالتحامات الفردية، كلها أمور تشعرنا بالفخر الشديد".

وشدد نجم السعودية: "نستحق الفوز، التفاؤل السعودي قبل المباراة لم يأت من العدم، البعض سيحاول التقليل من الفوز بأن منتخب الأرجنتين لم يتعامل جديا مع اللقاء، وهذا غير صحيح".

واختتم: "منتخب الأرجنتين تعامل بقوة وجدية مع اللقاء، شاهد فرحة ميسي بعد الهدف وتعامله مع الفرص التي أضاعها، الأخضر كان في يومه".