شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعلق حزينا على الخسارة من السعودية: إنها ضربة قاسية للجميع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني على خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في كأس العالم.

نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

وخسر منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء والموافق 22 نوفمبر.

ووفقا لما قاله ميسي خلال تصريحات عقب المباراة: "الآن يجب أن نثبت أننا مجموعة حقيقية، لا مكان للأعذار، علينا أن نتحد وننهض، يجب أن نعود إلى أساسنا".

وأضاف: "نحن كنا نعرف أن المنتخب السعودي لديه لاعبون جيدون، يلعب كرة جيدة، وبدفاع متقدم، وعملنا على ذلك، لكننا كنا متسرعين".

واختتم: "هذه ضربة قاسية للجميع، لم نتوقع أن تكون البداية هكذا، علينا أن نستعد لما هو قادم، ولا خيار أمامنا سوى الفوز، الأمر متروك لنا".