شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تحقق رقمًا سلبيًا بالخسارة أمام منتخب السعودية بكأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض المنتخب الأرجنتيني للهزيمة بثنائية مقابل هدف من المنتخب السعودي، حيث فشلت الأرجنتين فى الحفاظ على تقدمها بشوط اللقاء الأول، لتتلاقي هدفين متتالين مع إنطلاقة شوط اللقاء الثانى، ويتفاني الأخضر السعودي فى القتال والحفاظ على النتيجة، فى ظل تألق كبير من الحارس المخضرم العويس.

وتعد هذه الهزيمة هى الأولى التى يتعرض لها المنتخب الأرجنتيني فى إفتتاح مبارياته بالمونديال منذ عام 1954،حيث خسر حينها راقصي التانجو من المنتخب الألماني بنتيجة 3/1، فى حين يمتلك الأرجنتين إحصائية سلبية كونه تعرض للهزيمة الأولى فى موسم 2022،وكسر سلسلة الإنتصارات المتتالية التى حققها الفريق.



ميسي وكأس العالم لا يجتمعان!

ويبدو أن لعنة كأس العالم ستستمر مع ليونيل ميسي فى موندياله الأخير أيضًا، فعلى الرغم أن اللاعب يعد أحد الهدافين التاريخيين للمونديال، والذي يتمكن فى التسجيل خلال أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، إلا أنه مع ذلك فشل فى تحقيق اللقب مع المنتخب الأرجنتيني فى اي مناسبة سابقة.



الشهري والدوسري يقهران الأرجنتين

وجاءت إنطلاقة المنتخب السعودي فى الشوط الثاني خيالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، بعد أن تمكن الأخضر السعودي من تسجيل هدفين فى أقل من خمس دقائق، حيث قص صالح الشهري شريط الأهداف للسعودية فى المونديال معلنًا عن هدف التعادل، قبل أن يمنح سالم الدوسري الأسبقية لمنتخب بلاده.