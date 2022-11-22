شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع راية النصر.. هيرفي رينارد يشيد بأداء منتخب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه ضد المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم.

وأكد المدرب الفرنسي، أن فوز فريقه مستحق لهم في مباراة اليوم، بعدما قدموا مستوى مميز ونجحوا في حصد النقاط الثلاث، والتي تعد أهم ثلاث نقاط في المجموعة.

وتابع:"أعتقد أن الأرجنتين كانت متحفزة وهذا آخر كأس عالم لميسي لذلك كانت لديهم رغبة، ولكن يمكن أن تلعب هذه المباراة 10 مرات وتفوز في 1 من اصل 10، كنّا نستحق الفوز في هذه المباراة".

وأضاف: "أعتقد أن النتيجة ستبقى إلى الأبد مع المنتخب السعودي، وحاليًا نتطلع للأمام، ولا ننسى أن المنتخب الأرجنتيني مرشح للقب، ولم يخسر أي مباراة في التصفيات".

وقال: "أشعر براحة كبيرة بعد هذا الانتصار، أود تقديم التهنئة للاعبين، وأنا منذ عامين أقوم بتهنئة مستمرة لهم، نعمل مع رئيس جيد ونحضّر بصورة جيدة دون ممارسة الضغوط على اللاعبين، وحققنا انتصارا مهما".

واختتم هيرفي رينارد:"هذه النتيجة تاريخية وستبقى إلى الأبد.. ولكن في نفس الوقت يجب أن نركز على مستقبلنا أمامنا مباراتين مهمتين".

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.