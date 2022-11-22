شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. تونس والدنمارك يسجلان التعادل السلبي الأول فى مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة منتخب تونس أمام نظيره الدنماركي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليسجل المنتخبين التعادل الأول فى بطولة كأس العالم الحالية قطر 2022،خاصة أن جميع مباريات المونديال حتى هذه اللحظة قد شهدت على أهداف، بإستثناء هذه المباراة الذي سيطر التعادل السلبي على مجرياتها.

وسيطر المنتخب التونسي بشكل ملحوظ على مجريات مباراة الدنمارك، وخاصة فى شوط اللقاء الأول، والذي ظهر خلاله نسور قرطاج مندفعًا للهجوم منذ بداية اللقاء، ولكن باتت كافة هذه المحاولات بالفشل، فى ظل عدم ترجمة هذه الكرات إلى أهداف، مع تواجد رعونة شديدة باللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات.



حظوظ تونس بعد تعادل الدنمارك!

وعلى الرغم من تعثر المنتخب التونسي وفقدانه لنقطتين ثمينتين فى بداية مشواره بالبطولة، إلا أنه يمتلك حظوظ جيدة لعبور الدور القادم، لا سيما فى ظل تواجد إستراليا ضمن هذه المجموعة، والتى من المتوقع أن تكون صيدًا سهلًا لنسور قرطاج فى مباراة الجولة القادمة.



موعد مباراة تونس وإستراليا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس نظيره المنتخب الإسترالي يوم السبت القادم، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.