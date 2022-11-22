شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السعودية يتحدى الأرجنتين بعد الفوز عليهم في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد حسن التمبكتي نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن وجودهم في كأس العالم، يأتي من أجل تحقيق الفوز في الثلاث مباريات وتصدر المجموعة.

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.

وتابع نجم منتخب السعودية: "نحن تعاهدنا على تقديم أداء قوي، نمتلك جهاز فني على أعلى مستوى، ووجودنا هنا ليس من أجل الحضور المشرف فقط".

واختتم: "لم نأتي هنا من أجل خوض مباراة واحدة فقط ضد الأرجنتين، ولكن وجودنا من أجل ثلاث مباريات والفوز بها وتصدر المجموعة، وسوف نقدم أفضل ما عندنا".