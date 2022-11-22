شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة سلمان الفرج مع السعودية أمام الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن باقي مباريات بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة 2022.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال مشاركته في فوز بلاده ضد منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب لوسيل لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية نهاية مشوار سلمان الفرج مع الأخضر في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وظهر قائد منتخب السعودية بعد المباراة متكئًا على عكازين، حيث يخضع للفحص الطبي وتلقي العلاج، إلا أن وجوده في المباريات المقبلة بات صعب للغاية.

وقال هيرفي رينارد مدرب السعودية بعد المباراة حول حالة سلمان:"من الصعب أن يلعب سلمان الفرج مباراة أخرى في المونديال".