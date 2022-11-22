شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صالح الشهري على فوز السعودية أمام الأرجنتين ورسالته للجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن طموح بلاده عقب تحقيق الفوز ضد المنتخب الأرجنتيني، في نهائيات كأس العالم.

وقال الشهري في تصريحات عقب المباراة: "طموحنا الوصول لدور الـ16، تخطينا مرحلة أولى، ونحن لم نتأهل بعد ونملك مباراتين في انتظارنا وعلينا التركيز".

وأضاف صالح الشهري:" كنا واثقين بأنفسنا وأتوقع كثير منا قال إننا قد التحدي وأثبتنا هذا الأمر، أسعدنا الجمهور السعودي والعربي، ونشكرهم على مساندتهم".

واختتم: "هيرفي رينارد المدير الفني كان له دور كبير في تحفيزنا قبل وأثناء المباراة، وكل اللاعبين قدموا شيء يحسب لهم بالتاريخ".

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.