شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تركي آل الشيخ على فوز السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضد منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأبدى آل الشيخ، سعادته البالغة بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب السعودية على حساب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتقدم خطوة نحو التأهل للدور المقبل.

ونشر تركي أل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لجماهير الأرجنتين بعد الهدف الثاني، معلقًا عليها: "معلمكم بس انتو تحبون العناد، مبرووووووك المنتخب، موبروووك سيدي ولي العهد الداعم، مبرورروك الامير عبدالعزيز والاعبين والشعب السعودي العظيم".

وحقق منتخب السعودية فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر الثلاثاء، على استاد لوسيل، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، من ضربة جزاء احتسبها السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة، بعد لجوئه إلى تقنية الفار، ونجح صالح الشهري، في إحراز هدف التعادل للسعودية في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 53 أحرز سالم الدوسري، الهدف الثاني للمنتخب السعودي، بتسديدة قوية.