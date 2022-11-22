شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من العويس بعد التألق أمام الأرجنتين في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على أن فوز الأخضر أمام الأرجنتين، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، يعد حافز كبير.

وقال العويس في تصريحات بعد انتهاء المباراة: "أتوقع وأتمنى أن الفرق العربية تستغل عامل الجمهور، لعبنا بين أرضنا وجمهورنا، هذا يعطيك أفضلية على أي خصم، حققنا الفوز بسبب الجماهير وأتمنى أن نستمر".

وتابع: "كلنا لعبنا مباراة مميزة، حصلت على جائزة رجل المباراة لكن لم أكن اللاعب الأميز اليوم، واجهنا فريق مرشح لتحقيق البطولة وحصلنا على أهم 3 نقاط في مشوارنا، الحمدلله".

وعن إصابة ياسر الشهراني خلال المباراة، قال العويس: "أتمنى أن يكون بخير، لا أحد يعلم الشعور، لقد تعرضت من قبل لمثل هذه الإصابة".

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم، فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتقدم ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين، في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري لصالح السعودية في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، أحرز سالم الدوسري واحد من أفضل أهداف البطولة في شباك التانجو، مانحًا بلاده ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.