شكرا لقرائتكم خبر عن معلول على الدكة.. تشكيل تونس الرسمي أمام الدنمارك في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس لملاقاة نظيره منتخب الدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا تشكيل تونس الرسمي الذي أعلنه أيمن القادري المدير الفني لـ تونس والذي شهد دفعه بيوسف المساكني في الهجوم أمام الدرنمارك في الجولة الأولى، في حين تواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام الدنمارك.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة تونس والدنمارك في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة تونس في كأس العالم

في هذا السياق فإن منتخب تونس يتواجد مع منتخب الدنمارك وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

تشكيل تونس أمام الدنمارك

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح

الوسط: محمد دراجر - إلياس السخيري - عيسى العيدوني

أمامهما: علي العابدي - أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي