شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر لا يعرف المستحيل.. المنتخب السعودي يتقدم بثنائية على الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب السعودي من العودة إلى أجواء مباراته مع الأرجنتين بشكل مثير، بعد أن حول تأخره لهدف فى شوط اللقاء الأول إلى تقدم بهدفين فى بداية الشوط اللقاء الثاني، الأمر الذي يعكس الشخصية الحقيقة للأخضر السعودي، وقتال اللاعب داخل أرضية الملعب لإزالة الفوارق الفنية بالجهد والعرق.

ويقترب المنتخب السعودي من تحقيق أولى مفاجأت المونديال، أمام منتخب راقصي التانجو العنيد، والذي لم يخسر اي لقاء سابق فى عام 2022،مما سيجعل من تحقيق الفوز أمامه حدثًا تاريخيًا من الصعب أن يتكرر كثيرًا، الشئ الذي يحسب للاعب الأخضر السعودي.



الشهري والدوسري يقهران الأرجنتين

وجاءت إنطلاقة المنتخب السعودي فى الشوط الثاني خيالية بكل ما تحمله الكلمة من معني، بعد أن تمكن الأخضر السعودي من تسجيل هدفين فى أقل من خمس دقائق، حيث قص صالح الشهري شريط الأهداف للسعودية فى المونديال معلنًا عن هدف التعادل، قبل أن يمنح سالم الدوسري الأسبقية لمنتخب بلاده.



صاروخية الدوسري تمنح التقدم للأخضر!

ولم يتمكن المنتخب الأرجنتيني من الإستفاقة بعد تلقي هدف التعادل عن طريق الشهري، حتي يقوم سالم الدوسري بإرسال تسديدة صاروخية من يسار منطقة الجزاء سكنت شباك مرمي الأرجنتين، لتسود علامات التعجب والذهول أوجه لاعبي منتخب الأرجنتين.