شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعادل رقم رونالدو فى كأس العالم بهدفه أمام السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل الهدف الإفتتاحي لمنتخب الأرجنتين فى كأس العالم، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد فى شوط اللقاء الأول عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب على يمين العويس، معلنًا تقدم راقصي التانجو فى ركلة جزاء مشكوك من صحتها بصورة كبيرة.

ويعد هذا الهدف هو السابع ل ميسي فى كأس العالم، حيث تمكن من معادلة سجل البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي تمكن من تسجيل 7 أهداف أيضًا خلال مشاركاته السابقة فى كأس العالم.

كما أصبح ميسي خامس لاعب يتمكن من تسجيل فى أربع نسخ من كأس العالم مختلفة، الشئ الذي يتمكن من تحقيقه سوي بيليه، وأوي سيلر، وكلوزة، ورونالدو، الشئ الذي يجعل اللاعب يتساوي مع هدافى المونديال فى هذه المقارنة، والذي يعكس عدم تخاذل اللاعب مع منتخب بلاده كما يشير البعض.

الأهداف" الملغية" تسيطر على المباراة

وساد الشوط الأول تعرض المنتخب الأرجنتيني لهدفين ملغيين، الأول عن طريق أنخيل دي ماريا، والثاني عن طريق لأوتارو مارتينيز، الشئ الذي يعكس وصول راقصي التانجو إلى مرمي الأخضر السعودي فى أكثر من مناسبة بشكل قوي وصريح.



السعودية تحاول التماسك أمام الأرجنتين

وعلى الرغم من تعرض المنتخب السعودي لهدف مبكر فى المباراة، إلا أنه يقدم مباراة جيدة للغاية حتى هذه اللحظة ويحاول التماسك فيما تبقي من المباراة، على أمل تسجيل هدفًا والخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.