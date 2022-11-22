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السعودية والأرجنتين| إصابة قوية لـ سلمان الفرج

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محمد الفلاح - خرج نجم المنتخب السعودي متأثرًا بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع الأخضر أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.  

إصابة قوية لـ سلمان الفرج

وخرج نجم الهلال سلمان الفرج في نهاية الشوط الأول بعد الإصابة التي لحقت به في منتصف الشوط الأول بساقه اليمنى، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليستقر رينارد على تبديله.

منتخب الأرجنتين يتقدم على السعودية في الشوط الأول بهدف نظيف

وشهد اللقاء تقدم لكتيبة الأرجنتين عن طريق ليونيل في الدقيقة الـ عاشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء نجحت في أن تسكن شباك العويس.

وشهدت المباراة العديد مكينة من الأهداف لصالح المنتخب الأرجنتيني في شباك العويس، والتي أُلغت بداعي التسلل.  

لينتهي الشوط الأول من عمر اللقاء بتقدم بطل كوبا أمريكا على الأخضر بهدف نظيف، في منافسات كأس العالم 2022

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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