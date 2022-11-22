︎ .

أعلن عدد من جامعات المملكة تأجيل الاختبارات المجدولة اليوم بعد الساعة 12 ظهرا، لإتاحة الفرصة للطلاب لمتابعة مباراة المنتخب أمام الأرجنتين. وأوضحت الجامعات أنه تقرر تأجيل الاختبارات تنفيذا للأمر الملكي الصادر بانتهاء دوام اليوم بالمؤسسات والجهات الحكومية عند الساعة الثانية عشرة ظهرا. وأبانت أنه سيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة لتعقد خلال الأيام القادمة، وذلك دعماً لمنتخب الأخضر.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الاختبارات اليوم بعدد من الجامعات دعماً لمنتخب “الأخضر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.