ارتفاع الأسهم اليابانية والحذر من قرار الاحتياطي الفيدرالي يحد من المكاسب

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صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم إذ عزز انخفاض الين مقابل الدولار توقعات تحقيق شركات الصناعات التحويلية المحلية أداء أفضل، لكن الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.61 في المائة ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 في المائة إلى 1994.75 نقطة.

وصعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مساء، ليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة مع عزوف المتعاملون عن العملات المحفوفة بالمخاطر بفعل مخاوف مرتبطة بتوقعات الاقتصاد العالمي بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تفرضها الصين، وفقاً ل”رويترز”.

وقفز سهم شيونوجي آند كو 2.77 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري أن الجهات التنظيمية في اليابان أعدت تقريرا يؤكد الفعالية المحتملة لعقار مضاد لكوفيد-19 تصنعه شركة الصناعات الدوائية.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وتصدر قطاع المرافق المكاسب وارتفع 2.24 في المائة في حين زاد مؤشر قطاع التأمين 2.07 في المائة.

وتراجع سهم أدفانتست القيادي 1.43 في المائة في حين عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره السابقة وأنهى الجلسة مرتفعا 0.09 في المائة.

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Source almnatiq

