القبض على مواطن بحوزته 20 كجم من الحشيش بعسير

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تمكن مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، من القبض على مواطن بحوزته 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وذكر المركز أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

