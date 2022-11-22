“الوطني لتعزيز الصحة النفسية”: تشجيع المنتخب السعودي شعور يحقق الانتماء

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أكد “المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية”، أن دعم المنتخب السعودي وتشجيعه هو شعور وطني يحقق الانتماء كأحد الحاجات النفسية الأساسية.
ودعا المركز إلى تشجيع المنتخب السعودي الذي يخوض أولى مبارياته في مونديال 2022، عصر اليوم (الثلاثاء)، ضد نظيره الأرجنتيني، على ملعب استاد لوسيل بقطر، ضمن المجموعة الثالثة.
ويخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لا سيما أنه يقع في مجموعة تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.
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Source akhbaar24
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