طائرة مدنية مجنحة تقلع وتهبط عمودياً!

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت شركة «Ecolibri» الروسية، أنها تعمل على تطوير نموذج لطائرة مدنية مجنحة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

وقال بيان صادر عن الشركة: «بدأ المختصون في شركتنا بتطوير أول طائرة مدنية روسية مزودة بأجنحة وقادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، يتم الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من وضع تصاميم الطائرة وفقاً لمعايير الطيران الحالية، وتجري عمليات اختبار منظومات نموذج هذه الطائرة بشكل فردي»، حسب «روسيا اليوم».

وأشار البيان إلى أن الطائرة الجديدة ستكون مجهزة بأنظمة طاقة هجينة، وسيعتمد إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي على محركات كهربائية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

