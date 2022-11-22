شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الضاربة.. تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على التشكيل المتوقع الذي سوف يقود به الخضر اليوم لمواجهة الأرجنتين في المباراة التي ستنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل السعودية المتوقع

ومن المُتوقع ان يقود هجوم منتخب السعودية اليوم النجم سالم الدوسري وفراس البريكان وصالح الشهري في خط الهجوم من المواجهة، بينما يقود خط الوسط سلمان الفرج ومحمد كنو، وجاءت تشكيلة السعودية المتوقعة بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: رياض شراحيلي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

الأرجنتين والسعودية

ويسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار في المواجهة الافتتاحية لكلا المنتخبين في المجموعة الثالثة من المونديال العالمي الذي تم افتتاحه من قبل يومين بمواجهة قطر والإكوادور وانتهت المواجهة بخسارة البلد المستضيف بهدفين دون رد.