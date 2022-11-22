شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022| مدرب الأرجنتين: لهذا السبب.. أخشى المنتخب السعودي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني تصريحات نارية من العيار الثقيل، قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المثيرة المقرر أن تجمع بين الأرجنتين والسعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022 بدور المجموعات، وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" أبرز التصريحات التي فجرها مدرب الأرجنتين عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، والتي جاءت كالتالي..

مدرب الأرجنتين يعلق على مواجهة السعودية.. تابع التصريحات

وقال ليونيل سكالوني: "المنتخب السعودي له قدرات فنية ولاعبين ممتازين والمباراة الأولى دائما ما تكون صعبة مع وجود التوتر".

وأضاف مدرب الأرجنتين: "لعب المباراة مبكرا، يعتبر من العوامل والعناصر التي تدفعك على توخي الحذر، خاصة أمام الأخضر السعودي المعتاد على هذه الأجواء".

وتابع: "علينا مواجهة كل مباراة على أنها النهائية، إنه فريق قوي وسط مجموعة صعبة، كأس العالم بطولة مختلفة وعادة لا يفوز بها من يلعب أفضل، بل يفوز بالمونديال الأكثر ذكاء والذي يحالفه الحظ في المباريات".

كأس العالم 2022.. تعرف على موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين السعودية وميسي ورفاقه، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم اليوم في كأس العالم 2022

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وكذلك قنوات الكأس القطرية، بعد حصولهم على حقوق بث جميع مجريات كأس العالم 2022، في نسخته الجارية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.