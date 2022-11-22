شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022 | رينارد يستقر على تشكيل السعودية أمام الأرجنتين.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء الناري المرتقب المقرر أن يجمع بين الأرجنتين والسعودية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب المقرر أن يجمع بين كتيبة الاخضر وميسي ورفاقه، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة

من المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل مساء اليوم الثلاثاء مباراة السعودية والأرجنتين، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم قطر 2022

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك قنوات الكأس القطرية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مجريات المونديال، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

رينارد يستقر على تشكيل السعودية اليوم أمام الأرجنتين

من المتوقع أن يدخل هيرفي رينارد بالتشكيل التالي أمام كتيبة الأرجنتين:-

في حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: ياسر الشهرانى، عبدالإله العمرى، على البليهى، سعود عبدالحميد.

وفي الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالإله المالكي.

وفي الشق الهجومي: سالم الدوسرى، صالح الشهرى، فراس البريكان.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في مواجهات قوية للغاية بالمجموعة الثالثة، في منافسات كأس العالم قطر 2022

وتضم المجموعة الثالثة « الأرجنتين، بولندا، المكسيك، السعودية»