زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ قبالة جزر سليمان

︎ . المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر جنوب المحيط الهادئ قبالة سواحل جزر سليمان صباح اليوم. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب غرب جزيرة جوادالكانال حيث تقع العاصمة هونيارا. وأصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرا من تسونامي للسواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال. ولم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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