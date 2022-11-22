“الصحة”: 4 فوائد إيجابية تحصل عليها عند ممارسة كرة القدم

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نصحت وزارة الصحة بالحرص على ممارسة كرة القدم، مبينة أن ممارسة تلك اللعبة تحقق للجسم 4 فوائد إيجابية. وقالت الوزارة إن كرة القدم تعطي تأثيراً إيجابياً على الوظائف القلبية التنفسية، وكذلك على التناسق الحركي والتوازن الجسدي. وأضافت أن كرة القدم تؤثر إيجابياً كذلك على كثافة العظام، وعلى الوظائف العضلية، مشيرة إلى أن مزاياها أيضاً أن قانونها سهل وأدواتها متوفرة ومتعتها مضمونة.

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