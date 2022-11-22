“الموارد البشرية” توضح مصير المستحقات الموقوفة للمُستفيد حال قبول شكواه

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المستحقات الموقوفة من الضمان الاجتماعي المطور على المُستهلك حال قبول الاعتراض أو الشكوى المالية الخاصة به.

وأكدت الوزارة، أنه عند دراسة الاعتراض أو الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها تتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة.

وأشارت إلى أنه في حال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض يتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.



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Source akhbaar24

