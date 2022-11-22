طقس اليوم.. أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة بجازان وعسير تمتد لسواحل الشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و27 درجة بالدمام، و34 درجة في جدة، و22 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

