ستنجح مع الصيام المتقطع.. 5 نصائح تغادر بها نهائياً عالم السمنة

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في معظم الأوقات، يحاول الناس فقدان الوزن وتغيير النظام الغذائي، لكنهم قد يفشلون بسبب نهجهم.

وفي حديثها لصحيفة “ذا صن”، قالت الدكتورة كلير بيلي، إن فقدان الوزن يعد أمراً صعباً، لكن إذا كانت لديك خطة، فمن المرجح أن تصل إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن”، وقد جاءت نصائح “كلير” على النحو التالي:

قلل من الحلويات

عندما يتعلق الأمر بالحلويات، فإن الأمر لا يعني عدم تناولها مطلقاً، بل اختر الشوكولاتة التي تحتوي على 70 في المئة من الكاكاو، وبالنسبة للكعك والمعجنات، يمكنك استبدال المكونات، مثلاً استبدل الدقيق باللوز المطحون.

التركيز على التوقيت

الأشخاص الذين يستخدمون الصيام المتقطع غالباً ما ينجحون؛ فإذا كان بإمكانك تقليل الوقت الذي تأكل فيه، فهذا يساعد على تقليل مقدار ما تأكله ويمنح الجسم فرصة للدخول في الحالة الكيتونية.

ويجب أيضا محاولة تجنب تناول وجبتك الرئيسة في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش، وتناول وجبة فطور كبيرة، ووجبة غداء جيدة، واجعل وجبتك المسائية وجبة أخف.

أضف البروتين

إضافة البروتين أمر أساسي لإنقاص الوزن؛ لذا تناول المزيد من البروتين يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وسيساعد على تقليل الرغبة الشديدة في الطعام.

أضف الألياف

يمكن أن يشمل ذلك تغييرات صغيرة مثل استبدال الأرز الأبيض والخبز بخيارات القمح الكامل أو البني.

حمية البحر الأبيض المتوسط

هذا النمط من النظام الغذائي هو شيء يجب على الجميع إعطاء الأولوية له، فتناول الأطعمة التي لا تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل المكسرات والبذور والكثير من الفاصوليا والبقوليات، وتجنب الأطعمة المعالجة التي قد تشمل أشياءً مثل السندويتشات المعلبة والبيتزا والوجبات السريعة.

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Source almnatiq

