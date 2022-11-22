«الصحة العالمية»: 300 عالم يفحصون مسببات وباء دولي خطير

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أطلقت منظَّمة الصحة العالمية مساراً علميّاً عالميّاً لتحديث قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية التي يمكن أن تسبب تفشي الأوبئة والأمراض في المستقبل.
بمشاركة 300 عالم
وعقدت المنظَّمة اجتماعاً شارك فيه أكثر من 300 عالم؛ للنظر في بيانات أكثر من 25 عائلة من الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تتسبب في وباء دولي خطير، وسيوصي الخبراء بقائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية التي تحتاج المزيد من البحث والاستثمار ووضع خريطة طريق للبحوث مع تحديد الفجوات المعرفية وأولويات البحث.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وتشمل العملية المعايير العلمية والصحية، فضلاً عن المعايير المتعلقة بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي، والتوزيع العادل للمنتجات الطبية، واتخاذ التدابير المضادة للاستجابة السريعة والفعالة لأوبئة المستقبل.
وتم نشر أول قائمة من نوعها في 2017م، تشمل القائمة الحالية :كوفيد 19، والإيبولا، وحمَّى القرم النزفية، وحمَّى ماربورج، وحمَّى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط النفسية، وسارس، وحمَّى الوادي المتصدع، ومرض زيكا.
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Source almnatiq
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