كأس العالم 2022 فرصة تجمع الأصدقاء والزملاء في منطقة الجوف

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المناطق_واس
مع انطلاقة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، حرص العديد من عشاق كرة القدم في منطقة الجوف على التجمع والالتقاء في الاستراحات أو المقاهي للاستمتاع بمتابعة المباريات والتنافس بين المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي.
ومن بين الفئات المجتمعية الأكثر تفاعلاً في المنطقة مع المونديال تبرز فئة الشباب الذين فضل بعضهم متابعة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في المقاهي التي أتاحت الفرصة لجمع الأصدقاء وزملاء الدراسة الذين باعدت بينهم التزامات الحياة الشخصية والعملية.
وقال ماجد الرويلي من شباب المنطقة إنه حرص على حضور مباريات كاس العالم في قطر برفقة عدد من الأصدقاء في أحد المقاهي بمدينة سكاكا، مضيفاً أن المونديال فرصة لتجمع الشباب والأصدقاء أمام الشاشات وتبادل الأحاديث قبل وبعد المباريات، معرباً عن فرحته باستضافة قطر للدورة الحالية من الكأس.
كما قال فهد السرحاني من أبناء المنطقة إن المونديال جاء هذه المرة بنكهة عربية حيث تستضيفه دولة قطر، مبيناً أن ظروف عمله لم تسمح له بتحقيق السفر إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم، فاتفق مع بعض الزملاء على متابعة المباريات في إحدى الاستراحات، حيث يتفاعلون مع المستديرة ويستعيدون ذكريات الماضي.
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Source almnatiq
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