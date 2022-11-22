︎ . المناطق_متابعات استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، اليوم (الإثنين)، جهود الهيئة في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح، خلال لقاء بمركز دعم المنشآت بالرياض، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي تقديم إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه تم تعديل الرسوم الخاصة بعملية التصدير، لتصبح 150 ريالا على الشحنة الواحدة بدلا من 6 آلاف ريال خلال 6 أشهر حتى لو كان ذلك نظير شحنة واحدة طيلة هذه المدة ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر رئيس “الغذاء والدواء”: ندرس تقديم إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وتم تعديل رسوم التصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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