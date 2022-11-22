“مقطع نقع الأرجل لإخراج السموم”.. “الخضيري”: غير صحيح لهذه الأسباب

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قال أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إنه يدور مقطع يزعم أن نقع الأرجل بالخل والملح وبيكربونات الصوديوم يخرج السموم من الجسم، وهذا غير صحيح.
وأوضح “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”، أن تغيُّر لون هذه الخلطة إلى البني بسبب التفاعل الكيميائي والأكسدة وليس بسبب خروج السموم”.
وتابع يقول: “السموم وفضلات الجسم تخرج فقط عن طريق البول والبراز والطرق الفسيولوجية للجسم، وليس عن طريق غطس القدم بالخل”.
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Source almnatiq
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