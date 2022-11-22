“بوليفارد رياض سيتي” تفتح أبوابها مبكراً اليوم لمشاهدة مباراة المنتخب أمام الأرجنتين

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المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، استقبال منطقة بوليفارد رياض سيتي الزائرين بشكل استثنائي عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم (الثلاثاء) من أجل مشاهدة أولى مباريات المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم المقامة حاليًا بقطر.

وتتيح “بوليفارد رياض سيتي” للزوار مشاهدة المباراة ضمن إطلالاتها الساحرة في العديد من المطاعم والمقاهي، كما ستوفر للحاضرين أجواءً من الحماس والمتعة والإثارة.

ويجرى عرض المباراة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً في مطاعم عدة منها مطعم دخنة، والنخيل، وقصبة في منطقة “النافورة”، وكذلك في مقهى نادي الهلال، ومقهى نادي النصر في منطقة “سبورت”، حيث تقدم هذه المطاعم والمقاهي أرقى خدماتها للزوار وتوفر لهم جواً ممتعاً أثناء متابعة الحدث الرياضي الكبير.

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Source almnatiq

