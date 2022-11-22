“الكهرباء”: 4 خطوات لإلغاء الاشتراك بفاتورة الاستهلاك الثابتة

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة عبر التطبيق الإلكتروني التابع للشركة.

وبيّنت الشركة، أن الخطوات تبدأ باختيار الفاتورة الثابتة من الشاشة الرئيسية للتطبيق، ثم إدخال رقم الحساب للمستهلك، وبعدها تتم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر بالاشتراك.

ونوهت إلى أن الخطوة الأخيرة لإلغاء الاشتراك تكون بظهور عبارة “تم بنجاح إلغاء اشتراكك بالفاتورة الثابتة”.





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Source akhbaar24

