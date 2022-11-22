بسبب صورة مع ميسي.. رونالدو يصل إلى نصف مليار متابع على «إنستغرام»

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المناطق_متابعات
ارتفع عدد متابعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لنصف مليار شخص (500 مليون متابع).
وبات «الدون» أول شخص في تاريخ منصات التواصل الاجتماعي، يصل لـ500 مليون متابع.
وذكرت مواقع متخصصة في الإحصاءات أن رونالدو حصل على 24 مليون متابع، في ظرف أقل من 24 ساعة، خلال نشره صورة في حسابه على «إنستغرام» تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إعلان تجاري لإحدى الماركات العالمية.
ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني في قائمة أكثر المشاهير في العالم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ376 مليون متابع، ثم الأمريكية كايلي جينر في المركز الثالث بـ372 مليون متابع، ثم الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية سيلينا غوميز بـ357 مليون متابع.
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Source almnatiq
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