وحدة شؤون الطفل بنيابة الأسرة تكفل الحقوق والرفاهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى «وحدة شؤون الطفل» التي دشنها النائب العام سعود المعجب أمس الأول في نيابة الأسرة والأحداث إلى تحقيق 5 أهداف تسعى جميعها إلى ضمان حقوق الأطفال وتحقيق رفاهيتهم. وتتضمن تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام، ومراعاة مصلحته الفضلى.

وتضمنت فعاليات التدشين ورشة عمل بعنوان «حماية حقوق الطفل»، شارك فيها عدد من المتحدثين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية. وبدأت الورشة بكلمة النائب العام، أكد فيها ما توليه القيادة من اهتمام بالغ بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه من خلال تمكين الأسرة ودعمها بعوامل الاستقرار والنجاح بصفتها نواة المجتمع.

وقال إن المملكة وضعت نصب عينها التصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة، وإيقاف الضرر على أفرادها، وأولت اهتمامها البالغ بكل ما يعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير البيئة الآمنة والسليمة للطفل لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته، ولم تقف جهود المملكة على ذلك، بل تسعى عبر رؤية المملكة 2030 إلى توفير كل ما يسهم في استقرار الأسرة ورفاهيتها عن طريق تحقيق مناخ آمن ومجتمع سليم لها.

وأعلنَ في كلمته تدشين وحدة شؤون الطفل، التي تتبع لنيابة الأسرة والأحداث، مختتما كلمته بتأكيد التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها، وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم جميع الخبرات والدعم لكل ما يؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.

لماذا أنشئت وحدة شؤون الطفل؟







تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام



مراعاة مصلحته الفضلى



حوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها



التحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت



التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له



محاور ورشة العمل

• دور هيئة حقوق الإنسان في حماية الطفل

• دور التوجيه الطلابي المدرسي في توجيه الطفل

• دور الإعلام المرئي والمسموع في التوعية بحقوقه

• حقوق الطفل في نظام الأحوال الشخصية

• آلية التعامل مع بلاغات العنف ضد الأطفال

• إجراءات التحقيق في قضايا العنف ضد الأطفال