استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية

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وأسهمت الشراكة الدولية بين جامعة جدة والمركز الدولي لهندسة الجينات والتقنية الحيوية ICGEB في تقديم أكثر من 10 محاضرات ودورات تدريبية متضمنة أدوية للسرطان والتقنية الحيوية وفهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للبروتينات التأثير البنيوي والوظيفي للطفرات في استهداف بروتين السرطان وطرق تصميم الأدوية العقلاني وتصميم الأدوية والكيمياء التوافقية وتطوير أدوية السرطان واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية، من مجموعة علماء وخبراء عالمين من مختلف الجنسيات والجامعات. واكتسب المشاركون في الملتقى فهم دور الطفرات الحرجة التي تلعب دورا حيويا في التشوهات الهيكلية والوظيفية للبروتين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة جدة أمس الأول ملتقى «المستقبل بأيدينا»، أحد البرامج التحفيزية المساهمة في تحقيق رؤية 2030، الداعمة لجهــود البحــث العلمـي فـي الجامعـات والمراكـز البحثية، والتي تهدف لمسـاعدة الجامعـات فـي وضع اسـتراتيجية وهوية بحثية خاصة تعمـل على رفع جـودة النشـر العلمي.وأسهمت الشراكة الدولية بين جامعة جدة والمركز الدولي لهندسة الجينات والتقنية الحيوية ICGEB في تقديم أكثر من 10 محاضرات ودورات تدريبية متضمنة أدوية للسرطان والتقنية الحيوية وفهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للبروتينات التأثير البنيوي والوظيفي للطفرات في استهداف بروتين السرطان وطرق تصميم الأدوية العقلاني وتصميم الأدوية والكيمياء التوافقية وتطوير أدوية السرطان واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية، من مجموعة علماء وخبراء عالمين من مختلف الجنسيات والجامعات. واكتسب المشاركون في الملتقى فهم دور الطفرات الحرجة التي تلعب دورا حيويا في التشوهات الهيكلية والوظيفية للبروتين.

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